Багов победил Таунсенда на турнире ACA 104

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Россиянин Али Багов одержал победу над американцем Адамом Таунсендом в поединке основного карда турнира ACA 104 в Краснодаре.@ACA_League Twitter
Поединок продолжался все три раунда. Судьи единогласно отдали победу россиянину, для которого этот бой стал дебютным в полусредней весовой категории.
В общей сложности в активе Багова стало 29 побед при 10 поражениях. У Таунсенда теперь семь поражение при 19 победах.
Ранее сообщалось, что Фролов нокаутировал Сантоса на турнире ACA 104.
Источник: Россия Сегодня