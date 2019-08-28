Базаревич — о победе над Испанией: соперники не показали реальной силы

28 августа 2019     17
Базаревич — о победе над Испанией: соперники не показали реальной силы

18:50

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Испании (74:55) в товарищеском матче перед чемпионатом мира

© Григорий Соколов РИА Новости

«Довольны тем, как команда отреагировала на поражение от Аргентины, позавчера мы сыграли очень плохо. Сегодня сумели сосредоточиться на некоторых деталях, выглядели гораздо лучше. Может быть, акклиматизация сказалась, но сегодня наши соперники не показали своей реальной силы. Мы по-прежнему выясняем, что мы за команда, из-за травм ведущих баскетболистов нам приходится играть иначе. И подобная победа – хороший способ обрести уверенность», — цитирует тренера официальный сайт Российской Федерации баскетбола.

Чемпионат мира по баскетбол-2019 пройдёт в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Нигерии, Южной Кореи и Аргентины.

Ранее сообщалось, что сборная России по баскетболу разгромила команду Испании перед стартом ЧМ.

Источник: Россия Сегодня

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