Базаревич: рад, что проявили характер

31 августа 2019     16
Базаревич: рад, что проявили характер

14:50

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился эмоциями после победного старта своей команды в матче с Нигерией (82:77) на чемпионате мира в Китае

© fiba.basketball

«Нельзя было обойтись без нервов, Нигерия — очень хорошая команда. Местами нам не хватало опыта, допускали ошибки. Рад, что мы проявили характер. Верили в то, что можем победить и в итоге добились нужного результата», — отметил Базаревич в эфире «Матч ТВ».

Следующий матч на турнире сборная России проведёт 2 сентября против команды Южной Кореи. Начало встречи — 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла команду Нигерии на ЧМ по баскетболу

Источник: Россия Сегодня

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