Базаревич: ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах

22:08

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич посетовал на то, что многие игроки национальной команды получают мало игровой практики в клубах.

РИА Новости

«Пока трудно оценить состояние Григория Мотовилова и Андрея Сопина спустя полгода после Кубка мира в Китае. Мотовилов пошел в Краснодар, где вообще не играет. Видно, что он мотивирован, но с игровой практикой проблемы. Мы посмотрели, что ребята из этой сборной вообще мало играют в клубах, даже Виталий Фридзон и Дима Кулагин в последних матчах не так много играют. И это прискорбный факт», — приводит слова Базаревича РИА Новости.

В расположение сборной для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 2021 года с Италией и Северной Македонией были вызваны 16 игроков. Матч пройдут 20 и 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Кулагин не сыграет за сборную России в стартовых матчах отбора на Евробаскет-2021.

Источник: Россия Сегодня