Барбашёв назвал великолепным парад в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями от парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.
«Сент-Луис, это было нереально. Спасибо за великолепный парад!» — написал Барбашёв в своём Twitter.
«Сент-Луис», основанный в 1967 году, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в финальной серии над «Бостон Брюинз».
Ранее сообщалось, что число посетивших чемпионский парад «Сент-Луиса» превысило население города.
Источник: Россия Сегодня