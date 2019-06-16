Барбашёв назвал великолепным парад в честь победы «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли

«Сент-Луис», основанный в 1967 году, впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, одержав победу в финальной серии над «Бостон Брюинз».

«Сент-Луис, это было нереально. Спасибо за великолепный парад!» — написал Барбашёв в своём Twitter .

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился впечатлениями от парада в честь победы команды в Кубке Стэнли.

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