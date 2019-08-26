«Барселона» открыла статую Круиффу на домашнем стадионе

26 августа 2019     8
«Барселона» открыла статую Круиффу на домашнем стадионе

23:06

На стадионе «Камп Ноу» в Барселоне состоялась церемония открытия статуи голландскому футболисту и тренеру Йохану Круиффу.

«Статуя является предметом гордости для нашей семьи. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Это особенное место для моего отца, так как он провёл здесь много времени как футболист и тренер», — сказал Йорди Круифф.

Автором статуи является голландский скульптор Корри Аммерлан. Скульптура Йохана Круиффа изготовлена из бронзы, её высота составляет 3,5 м.

В качестве футболиста легендарный голландец защищал цвета «Барселоны» с 1973 по 1978 год. Будучи тренером команды с 1988 по 1996 год, Круифф привёл каталонцев к первой в истории победе в Кубке чемпионов в 1992 году. Футболист и наставник скончался в 2016 году от рака лёгких.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» будут транслировать чемпионаты Испании и Италии по футболу.

Источник: Россия Сегодня

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