Баскетболист «Лейкерс» Джеймс назвал плюс от пандемии коронавируса

21 марта 2020     8
Баскетболист «Лейкерс» Джеймс назвал плюс от пандемии коронавируса

08:54

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что приостановка сезона Национальной баскетбольной ассоциации, вызванная мировой пандемией коронавируса, позволила ему больше времени провести с семьёй.

© Reuters

«Позитивная сторона во всём этом, тем не менее, есть. Я провожу много времени с семьёй. Время, которое никогда не мог получить в этот момент сезона», — приводит SI слова Джеймса.

НБА приостановила сезон после того, как центровой «Юты Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. В настоящее время в лиге инфицированы порядка десяти баскетболистов.

Ранее сообщалось, что в клубе НБА «Филадельфия» у трёх человек обнаружен коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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