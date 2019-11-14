Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье

14 ноября 2019     11
Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Забайкалье

09:57

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после того, как в Забайкалье в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли семь человек.

© Пресс-служба Поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас»

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — заявили в Следственном комитете.

Кроме того, на место направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК.

Ранее следователи начали проверку после ДТП в Забайкалье, где при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками погибли семь человек.

По предварительным данным, микроавтобус столкнулся с грузовиком , стоящим на обочине, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ, едущим навстречу.

В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.

Источник: Россия Сегодня

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