Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020

4 марта 2020     7
Бах заявил, что на исполкоме МОК не обсуждали возможность переноса или отмены ОИ-2020

20:56

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что на исполкоме организации не рассматривался вопрос о возможном переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса.

РИА Новости

«Во время исполкома ни разу не звучало слов «перенос» или «отмена» в отношении Игр в Токио. Мы ответственная организация, поэтому мы создали эту рабочую группу, которая постоянно проводит встречи. Мы будем справляться с вопросами по мере их поступления, но не будем спекулировать на этой теме в настоящий момент», — заявил Бах.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что в МОК призвали спортсменов продолжать подготовку к Олимпиаде-2020, несмотря на коронавирус.

Источник: Россия Сегодня

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