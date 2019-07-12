Беглов заговорил о предвыборных дебатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата на данный пост, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. Об этом в пятницу, 12 июля, он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — пояснил он.

Беглов также разместил под постом онлайн-голосование, спросив у подписчиков, поддерживают ли они его инициативу и нужно ли ему принимать участие в дебатах.

29 июня политик подал документы для участия в выборах губернатора города. Отмечалось, что кандидат собрал 162 подписи из 108 муниципальных округов, а также 80 331 подпись избирателей. О намерении участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца Беглов объявил 30 мая.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. На высший пост в исполнительной власти города претендуют 28 кандидатов, в их числе Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Источник: Лента.Ру