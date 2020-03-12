Белорусский футболист Глеб объявил о завершении карьеры

12 марта 2020     20
Белорусский футболист Глеб объявил о завершении карьеры

02:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов» Александр Глеб объявил о завершении карьеры в возрасте 38-ми лет.

© РИА Новости

«Я много думал и советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Я люблю футбол, проскакивает желание выйти на поле, сыграть, но понимаю, что в этом году мне уже 39. Семья, дети. Надо уделять им внимание. До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу. Прощальный матч на «Динамо»? Такая идея есть, мы все стремимся её воплотить. Наши партнёры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за», — цитирует слова Глеба by.tribuna.com.

За свою карьеру футболист выигрывал чемпионат и Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. За сборную Белоруссии Глеб отыграл 80 матчей и забил шесть голов.

Ранее Самедов признался, что ему нужно было попробовать свои силы за границей.

Источник: Россия Сегодня

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