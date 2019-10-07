«Белый дом не оказывает безвозмездную поддержку»: что принесёт Греции новое оборонное соглашение с США

6 октября 2019     39
«Белый дом не оказывает безвозмездную поддержку»: что принесёт Греции новое оборонное соглашение с США

Афины и Вашингтон подписали новое соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. В Минобороны Греции заявили о «взаимной пользе» документа, который прежде всего предусматривает расширение военного присутствия США на территории республики. Эксперты полагают, что углубление связей между странами имеет политическую подоплёку: Вашингтон пошёл на этот шаг в пику Турции, отношения с которой ухудшились после покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Кроме того, по мнению аналитиков, США будут стремиться нарастить поставки оружия.

Греция и США заключили бессрочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Свои подписи под документом поставили глава американского Госдепа Майкл Помпео и греческий министр иностранных дел Никос Дендиас. Об этом в интервью изданию Real рассказал министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос.

Кроме того, согласно документу, будет расширена американская военная база Суде на острове Крит — греческая сторона предоставит Пентагону инфраструктуру баз Стефановикио, Лариса и Александруполис.

Как заявил Панайотопулос, новое соглашение направлено на стратегическое укрепление отношений и сотрудничества между Вашингтоном и Афинами.

Николаос Панайотопулос Reuters © Costas Baltas

«Речь идёт об «общности интересов» со взаимной пользой для двух сторон», — приводит слова министра РИА Новости.

Новое соглашение значительно расширяет военное присутствие США в регионе, констатируют политологи. Фактически американская сторона получает возможность использовать четыре военные базы в своих целях, притом, что до сих пор присутствие США ограничивалось лишь базой Суде, причём Вашингтону приходилось ежегодно пролонгировать право пользоваться ей по условиям подписанного сторонами в 1990 году «Соглашения о базах».

Стоит отметить, что на практике Пентагон начал использовать вышеуказанные греческие базы ещё до подписания нового договора. Так, ранее в Ларисе были размещены американские армейские БПЛА MQ-9 Reaper, а в Александруполисе планировалось развёртывание вертолётной группировки.

Элемент средиземноморской стратегии

 

В апреле американские сенаторы Марк Рубио и Боб Менендес внесли в конгресс законопроект «О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье». В этом документе говорилось о возможном прекращении поставок истребителей F-35 в Турцию, если Анкара будет следовать своему намерению приобрести российские комплексы С-400. В то же время в области партнёрства упор был сделан на Грецию, авторы документа даже предлагали отменить эмбарго на поставку оружия Республике Кипр, пользующейся политическим покровительством Афин. Законопроект предусматривал сближение Соединённых Штатов с Грецией в оборонной области, финансирование ряда военных программ, а также сохранение и расширение американского присутствия на военных базах в этом государстве.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» во время захода в порт Лимассол globallookpress.com © Министерство обороны РФ

В Афинах и Никосии в целом положительно восприняли этот план американских партнёров, за исключением пункта, в котором греческой стороне предлагалось закрыть доступ в свои порты российским военным кораблям. На этот шаг ни Греция, ни Республика Кипр пойти не согласились, назвав это предложение «неудачным».

Зато идею размещения дополнительных военных сил США в стране греческое руководство приветствовало, более того, власти страны ранее сами выступали с такой инициативой. Однако на официальном уровне эта идея была закреплена только сейчас — на фоне охлаждения американско-турецких отношений, отмечают эксперты.

Напомним, греко-турецкий конфликт имеет давнюю историю, причём наиболее остро стоит вопрос принадлежности Кипра. Остров не раз менял протекторат, а начиная с XVI века регион находился под властью турков-османов.

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По итогам Первой мировой войны Кипр перешёл под контроль Великобритании, которая предоставила ему независимость в 1960 году. Мгновенно разгорелся кровопролитный этнический конфликт между населявшими остров турками и греками, остановить который удалось лишь при помощи миротворческого контингента ООН. Сейчас на Кипре существует два государственных образования — признанная мировым сообществом греческая Республика Кипр и непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Остров остаётся предметом спора между Афинами и Анкарой, по этой причине отношения между странами весьма натянутые, несмотря на их партнёрство в рамках НАТО.

Что касается Вашингтона, то прежде он старался придерживаться нейтральной линии в этом вопросе, но охлаждение отношений с Турцией подтолкнуло Америку к наращиванию военных связей с Грецией, отмечают эксперты.

Наиболее острые противоречия между Вашингтоном и Анкарой возникли из-за решения турецкого руководства закупить российские ЗРК С-400. Эти планы вызвали раздражение со стороны Белого дома. Вашингтон пригрозил вывести Турцию из программы по созданию и поставкам истребителей пятого поколения F-35, если контракт на поставку С-400 не будет расторгнут. Белый дом мотивировал свою позицию «несовместимостью» F-35 и российских ПВО: якобы российская сторона может с помощью поставленных Турции комплексов считывать тактико-технические характеристики новейших американских истребителей.

Однако договорённости между Анкарой и Москвой остались неизменными, хотя американская сторона предлагала в качестве альтернативы С-400 свои комплексы Patriot.

Вопрос ПВО

 

Говоря об интенсификации греческо-американского сотрудничества, эксперты полагают, что в будущем Афины, как и Турция, могут столкнуться с давлением со стороны Вашингтона. Если Анкара только недавно приступила к импорту российских систем ПВО, то в Греции российские ЗРК С-300 были развёрнуты ещё несколько лет назад.

Тендер на поставку ЗРК греческое минобороны объявило в 1998 году, основная борьба за будущий контракт развернулась тогда между «Росвооружением» и американской Raytheon, предложившими Афинам С-300В и Patriot-3, соответственно. Стоит отметить, что изначально американцы не проявляли большого интереса к контракту и даже сомневались в том, стоит ли поставить Греции упрощённую систему Patriot-1, но в итоге предложили Афинам шесть батарей новейших на тот момент ЗРК.

ЗРК С-300 РИА Новости © Министерство обороны РФ

Растущую конкуренцию между США и Россией за возможность поставить Греции вооружения глава минобороны европейского государства охарактеризовал как «убийственную». В итоге Греция остановилась на комплексах Raytheon Patriot.

Однако ЗРК С-300 всё равно были развёрнуты впоследствии на территории Греции — два дивизиона ПВО С-300 ПМУ1 Кипр закупил у Москвы ещё в 1996 году, но их использование было ограничено по решению США, Великобритании и Турции. В 2006—2007 года ЗРК были переданы Греции.

Первые испытательные пуски ракет С-300 греческие военные произвели в рамках учений «Белый орёл 2013». Комплекс поразил цель с первой попытки на расстоянии 30 км и высоте порядка 2 км, причём в тот момент цель выполняла манёвр уклонения. Учения показали высокую эффективность российских систем ПВО, отмечают эксперты.

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ЗРК С-300 поступили в распоряжение Греции достаточно давно, говорят аналитики, и сейчас они могут нуждаться в обновлении. Как заявил в конце сентября директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, Москва неоднократно предлагала Афинам провести модернизацию ПВО, но сторонам пока не удалось начать обсуждение этого вопроса.

«Речь сегодня идёт о поддержании её (системы С-300. — RT) в том состоянии, в котором она должна быть и выполнять функции противовоздушной обороны. Контракт на послепродажное обслуживание действует. Продлены сроки эксплуатации ракет», — отметил Шугаев.

Комплексы С-300 — не единственное российское оружие, стоящее на вооружении греческой армии. В распоряжении ВС этой страны также есть противотанковые ракетные комплексы «Корнет-Е» и «Фагот», десантные корабли на воздушной подушке «Зубр» и войсковые зенитные ракетные комплексы «Оса».

В 2018 году Россия и Греция подписали межгосударственное соглашение «Продление срока службы систем вооружения», но детали документа не разглашались. Кроме того, действует российско-греческая комиссия по военно-техническому сотрудничеству.

«Идёт в ловушку»

Как полагают эксперты, Вашингтон до сих пор не пытался оказать давление на Афины из-за их военного сотрудничества с Москвой, потому что опасался оттолкнуть Грецию, часть населения которой не скрывает своих антиамериканских настроений. Как пояснил в беседе с RT руководитель Центра политэкономических исследований Института глобализации и социальных движений экономист Василий Колташов, Вашингтон рассчитывает использовать сотрудничество с Афинами для продвижения своих интересов в регионе, а также для давления на Турцию.

«Сейчас американцы будут любыми способами продавливать поставки своего вооружения Греции», — считает Колташов.

Пентагон AFP © SAUL LOEB

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, Афины пошли на сближение с Пентагоном ради сдерживания Турции. Однако углубление интеграции с Соединёнными Штатами может затруднить развитие перспективных связей с другими странами, такими как Россия, пояснил эксперт в комментарии RT. Он считает, что Греции было бы выгоднее сохранять статус-кво, сотрудничая и с США, и с другими крупными международными партнёрами.

«Греция загоняет себя в тупик, поскольку Белый дом не намерен оказывать безвозмездную поддержку. Чтобы что-то получить, Афинам каждый раз придётся просить американских партнёров. В итоге это может привести к тому, что Греция окажется в зависимости от НАТО и от США, эта тенденция наблюдается уже достаточно давно. Сегодня Греция сама идёт в ловушку, из которой потом будет тяжело выбраться», — считает Кнутов.

Василий Колташов также считает, чтонынешняя сделка с Вашингтоном, а также общий курс на сближение с американскими партнёрами в экономическом плане не обещает Греции «ничего хорошего».

«Страну будут просто использовать, и вряд ли греки получат большие выгоды от этого сотрудничества», — подытожил эксперт.

Источник: Россия Сегодня

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