Белых прокомментировал возможность декриминализации ряда статей УК

10:58

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT прокомментировал возможность декриминализации ряда статьей УК

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«Мне кажется, что надо не зацикливаться на теме, какую конкретно из статей нужно декриминализировать. Надо разобраться с подходами в уголовно-исполнительном законодательстве в целом, а также с применением амнистии… Практика, которая сложилась сейчас, приводит к тому, что во время амнистий всегда освобождается один и тот же круг людей, по одним и тем же составам. Ну, тогда декриминализируйте эти составы. Иначе, условно говоря, людей сперва массово по каким-то статьям сажают, а потом по тем же статьям массово освобождают», — сказал он.

Белых добавил, что в колонии, где он находится, порядка 37% осуждены по статьям, связанным с оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что Общественная палата (ОП) открыла горячую линию по вопросам, касающимся правоприменения ст. 228 Уголовного кодекса России о незаконном обороте наркотиков.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня