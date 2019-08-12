Белых прокомментировал возможность декриминализации ряда статей УК

12 августа 2019     13
Белых прокомментировал возможность декриминализации ряда статей УК

10:58

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT прокомментировал возможность декриминализации ряда статьей УК

© РИА Новости

«Мне кажется, что надо не зацикливаться на теме, какую конкретно из статей нужно декриминализировать. Надо разобраться с подходами в уголовно-исполнительном законодательстве в целом, а также с применением амнистии… Практика, которая сложилась сейчас, приводит к тому, что во время амнистий всегда освобождается один и тот же круг людей, по одним и тем же составам. Ну, тогда декриминализируйте эти составы. Иначе, условно говоря, людей сперва массово по каким-то статьям сажают, а потом по тем же статьям массово освобождают», — сказал он.

Белых добавил, что в колонии, где он находится, порядка 37% осуждены по статьям, связанным с оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что Общественная палата (ОП) открыла горячую линию по вопросам, касающимся правоприменения ст. 228 Уголовного кодекса России о незаконном обороте наркотиков.

Подробнее — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Белых прокомментировал возможность декриминализации ряда статей УК
Белых прокомментировал возможность декриминализации ряда статей УК

10:58 Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осуждённый за получение взятки, в разговоре с RT прокомментировал возможность декриминализации ряда статьей УК …


Байк-шоу в первый день посетило более 50 тысяч человек
Байк-шоу в первый день посетило более 50 тысяч человек

В первый день байк-шоу у горы Гасфорта посетило более 50 тысяч человек.  В этом году основу шоу «Тень Вавилона» составило …


Средний чек россиян упал до минимума за год
Средний чек россиян упал до минимума за год

Средний чек российских покупателей при покупках в магазине сократился по итогам июля. Как следует из данных, опубликованных исследовательским холдингом «Ромир», …


В Севастополе подросток упал с обрыва и разбился
В Севастополе подросток упал с обрыва и разбился

В воскресенье вечером на Северной стороне Севастополя в районе Инженерной балки с обрыва упал 14-летний подросток. Он прогуливался по склону …


В Севастополе обнаружены медные «пули», которым 70 миллионов лет
В Севастополе обнаружены медные «пули», которым 70 миллионов лет

Рабочие известнякового карьера в Севастополе сделали пока еще необъяснимую находку. С глубины в 100 метров они подняли камень с загадочными …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты