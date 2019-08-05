«Бенфика» разгромила «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии

5 августа 2019     33
«Бенфика» разгромила «Спортинг» в матче за Суперкубок Португалии

01:07

В матче за Суперкубок Португалии, который состоялся на стадионе «Альгарве» в Фару, «Бенфика» разгромила «Спортинг» со счётом 5:0 и стала обладателем трофея.

@slbenfica Twitter

Голевым дублем в составе победителей отметился полузащитник Пицци. Ещё по мячу себе в актив записали защитник Алекс Гримальдо, а также полузащитники Рафа Силва и Чикиньо.

Суперкубок Португалии «Бенфика» завоевала восьмой раз в клубной истории, сравнявшись по этому показателю со «Спортингом». Рекорд по количеству трофеев принадлежит «Порту», футболисты которого побеждали в матче за Суперкубок Португалии 21 раз.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» продала нападающего Жоау Фелиша в испанский «Атлетико» за €126 млн.

Источник: Россия Сегодня

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