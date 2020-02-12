«Бенфика» со Злобиным вышла в финал Кубка Португалии

12 февраля 2020     13
«Бенфика» со Злобиным вышла в финал Кубка Португалии

02:40

«Бенфика» стала первым финалистом Кубка Португалии по футболу.

В ответном матче 1/2 финала лиссабонцы на выезде сыграли вничью с «Фамаликаном» (1:1). Их вратарь Иван Злобин остался на скамейке запасных. Первая игра завершилась в пользу «Бенфики» (3:2).

В другой паре полуфиналистов путёвку в главный матч турнира разыграют «Порту» и «Академику». Первая встреча не выявила сильнейшего (1:1). Ответная игра состоится 12 февраля.

Ранее сообщалось, «Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции по футболу.

Источник: Россия Сегодня

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