Беспорядки в Эквадоре привели к остановке медного рудника в стране

21:10

Разгоревшиеся в Эквадоре протесты привели к временной остановке медного рудника Mirador.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter компания-владелец рудника.

«EcuaCorriente информирует о решении временно приостановить операции на руднике Mirador, расположенном в провинции Самора Чинчипе, из-за социальных протестов, начавшихся в Эквадоре на прошлой неделе», — указывается в заявлении.

Решение принято, чтобы обеспечить безопасность сотрудников предприятия.

Ранее в Эквадоре была приостановлена работа на ряде месторождений нефти из-за протестов.

9 октября эквадорский лидер Ленин Морено принял решение ограничить свободное передвижение граждан около правительственных зданий и стратегических объектов из-за беспорядков.

3 октября в стране объявили режим чрезвычайного положения из-за протестов в связи с принятием правительством экономических мер.

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Источник: Россия Сегодня