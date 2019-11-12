Бестемьянова не согласна с Мишиным в оценке выступлений Туктамышевой

23:30

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

globallookpress.com © Xue Yubin/XinHua

«Елизавета заняла эту позицию только потому что сорвала один элемент в короткой программе. Она выиграла у Сатоко Мияхары в произвольной программе, но предыдущая ошибка стоила ей более высокого результата. Поэтому всё честно», — заявила эксперт в интервью RT.

Кроме того, она не согласилась с мнением тренера фигуристки Алексея Мишина, который заявил, что судьи занизили оценки его подопечной.

«Конечно, ему виднее. Но с моей точки зрения, её выступления были оценены справедливо», — добавила она.

На этапе Гран-при Китая Туктамышева заняла третье место. Она упала при исполнении тройного акселя в короткой программе, однако чисто откатала произвольную программу.

Ранее Бестемьянова раскритиковала судейство на этапе Гран-при в Китае.

Источник: Россия Сегодня