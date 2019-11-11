Бестемьянова раскритиковала судейство на этапе Гран-при в Китае

11 ноября 2019     9
Бестемьянова раскритиковала судейство на этапе Гран-при в Китае

20:20

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова резко отозвалась о работе судей, которые на Гран-при в Китае снизили оценки россиянке Анне Щербаковой за погрешности при исполнении четверного лутца.

РИА Новости

«Что касается неясных рёбер, то здесь я не берусь спорить, возможно, они действительно были. Но когда речь идёт о четверном лутце, мне кажется, смешно рассматривать, как там встал конёк. Это уникальный элемент, который в мире исполняют лишь три фигуристки: Щербакова, Александра Трусова и Алиса Лью», — поделилась своим мнением эксперт в интервью RT.

По её мнению, четверной лутц является настолько сложным элементом, что на подобные погрешности не стоит обращать внимания.

«Всё зависит от технических специалистов, которые видят неясное ребро или предпочитают закрывать на него глаза. Сама спортсменка как прыгала, так и прыгает. Поэтому это просто позор судейской бригады, обращающей внимание в четверном лутце на ребро. Это уникальный прыжок, после которого она осталась жива и не влетела в борт, о чём может идти речь?», — заключила она.

На этапе Гран-при в Китае Щербакова заняла первое место, в общей сложности набрав 226,04 балла.

Ранее Бестемьянова оценила выступление российских одиночниц в Китае.

Источник: Россия Сегодня

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