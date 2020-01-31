Бестемьянова считает, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастных группы

20:06

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что для спортсменок от 15 до 17 лет нужно сделать отдельное соревнование.

РИА Новости

«Я сторонница того, чтобы сделать две возрастных группы в женском катании. Пускай девочки после 15 переходят во взрослое катание и соревнуются со спортсменками от 15 до 17, а затем уже с 17 и дальше. И на Олимпийских играх два комплекта медалей давать. Было бы очень интересно. Мне кажется, к этому нужно приходить. Иначе мы теряем красоту. Наши девочки, Трусова, Щербакова и Косторная, ведь они через два года будут в той же истории, в которой Медведева и Загитова», — заявила Бестемьянова «Спорт-экспрессу».

Ранее определился состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию.

Источник: Россия Сегодня