Бетербиев надеется, что бой с Фаньлуном не будет отменён из-за коронавируса

22:31
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев выразил надежду, что его поединок с китайцем Мэном Фаньлуном не будет отменён из-за пандемии коронавируса.
«Моя тренировка вечером на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеятся, что бой 28 марта не будет отменён», — написал Бетербиев в своём Instagram.
Бой Бетербиева и Фаньлуна, на кону которого принадлежащий россиянину пояс IBF, должен состояться в Квебеке 28 марта.
Ранее в канадских СМИ появилась информация, что бой Бетербиева с Фаньлунем может быть перенесён.
Источник: Россия Сегодня