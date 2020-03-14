Бетербиев надеется, что бой с Фаньлуном не будет отменён из-за коронавируса

22:31

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев выразил надежду, что его поединок с китайцем Мэном Фаньлуном не будет отменён из-за пандемии коронавируса.

«Моя тренировка вечером на стадионе в Квебеке отменена. Будем надеятся, что бой 28 марта не будет отменён», — написал Бетербиев в своём Instagram.

Бой Бетербиева и Фаньлуна, на кону которого принадлежащий россиянину пояс IBF, должен состояться в Квебеке 28 марта.

Ранее в канадских СМИ появилась информация, что бой Бетербиева с Фаньлунем может быть перенесён.

Источник: Россия Сегодня