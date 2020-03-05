Биатлонистка Глазырина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU

12:21
Россиянка Екатерина Глазырина стала третьей в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в белорусских Раубичах.РИА Новости
Российская спортсменка отстала от лидера на 4,7 секунды.
Победу одержала Ингела Андерссон из Швеции, которая преодолела дистанцию за 20 минут 40,9 секунды. Второе место заняла француженка Каролин Коломбо (+4,5).
Ранее сообщалось, что на этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса.
Источник: Россия Сегодня