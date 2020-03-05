Биатлонистка Глазырина завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка IBU

Ранее сообщалось , что на этапе КМ по биатлону в Нове-Место отменены пресс-конференции из-за коронавируса.

Победу одержала Ингела Андерссон из Швеции, которая преодолела дистанцию за 20 минут 40,9 секунды. Второе место заняла француженка Каролин Коломбо (+4,5).

Российская спортсменка отстала от лидера на 4,7 секунды.

Россиянка Екатерина Глазырина стала третьей в спринтерской гонке на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в белорусских Раубичах.

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