Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку

По итогам гонки преследования немецкий дуэт занял первое место, опередив украинцев Анастасию Меркушину и Дмитрия Пидручного на 25,7 секунды.

Биатлонисты Рёйселанд и Кристиансен выиграли Рождественскую гонку 22:00 Норвежские биатлонисты Марте Рёйселанд и Ветле Кристиансен стали победителями традиционной Рождественской гонки в немецком Гельзенкирхене. По итогам гонки преследования немецкий …



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