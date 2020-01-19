Биатлонист Елисеев недоволен своим результатом в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

19 января 2020     14
Биатлонист Елисеев недоволен своим результатом в пасьюте на этапе КМ в Рупольдинге

18:28

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге

© BEAUTIFUL SPORTS/Graban globallookpress.com

«Ни разу не устраивает мой результат. Попытался начать спокойнее, из-за этого не вошёл в гонку. Зато последний круг был лучше. Из-за того, что медленно начал, настрой получился не таким агрессивным», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам пасьюта 26-летний россиянин, стартовавший 17-м, допустил четыре промаха  и занял 23-е место с отставанием от победителя в 1 минуту 8,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Логинов отказался комментировать слова тренера о его подготовке.

Источник: Россия Сегодня

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