Битва в Нью-Йорке: Медведев проиграл первый сет Надалю в финале US Open

01:03

Владимир Зайвый

В Нью-Йорке подходит к концу последний в сезоне турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США. В финале мужского одиночного разряда встречаются Даниил Медведев и Рафаэль Надаль. Для российского теннисиста это первый подобный матч в карьере, в то время как испанец уже 18 раз выигрывал мейджоры. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.

AFP © Matthew Stockman / Getty Images

Автообновление

09 сентября 2019

01:07

Нет, не удалось Медведеву справиться с Надалем в последнем гейме второго сета. Ошибался испанец в начале, но потом он легко и просто свёл партию в свою пользу. 7:5, 6:4.

01:02

Эйс и хороший укороченный Медведева, промах Надаля и ещё один удачный розыгрыш россиянина. Наконец-то и он всухую выиграл гейм на своей подаче. 7:5, 5:4.

00:59

Извиняется Надаль за то, как после его укороченного удара мяч задел трос. Невероятно везёт ему на своей подаче. 7:5, 5:2.

00:55

Больше Надаль брейк-пойнтами не разбрасывается. Добился он ключевого преимущества во втором сете. 7:5, 4:2 в его пользу.

00:53

Тем временем Медведев опять мучится на своей подаче. Только один из четырёх розыгрышей удалось выиграть, да и в нём трос помог.

00:53

К слову, в этом сезоне только в одном матче Надаль уступил после победы в первом сете. Произошло это во встрече с Ником Кирьосом в Акапулько.

00:46

С новыми мячами у Надаля вновь хорошо пошла подача. Если бы не единственная его ошибка при глубокой игре по корту, он бы вновь взял гейм под ноль. 7:5, 3:2.

00:43

Как загнал Даниил себя в сложную ситуацию, так же и вышел из неё. Но Надаль твёрдо вознамерился взять этот гейм и вновь вырвался вперёд. Только последнее слово осталось за российским теннисистом. Нет ошибок — нет и шансов для испанца. 7:5, 2:2.

00:42

Ого, какая серия ошибок у Медведева… Просто дарит он тройной брейк-пойнт сопернику.

00:39

Вот такими ударами радовал Надаль болельщиков в начале второго сета.

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Источник: Россия Сегодня