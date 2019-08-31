Битва за лидерство, неудачная статистика Карпина и дебют Жоау Мариу: чем интересен матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов»

В одном из центральных матчей 8-го тура чемпионата России по футболу встретятся «Локомотив» и «Ростов», возглавляющие турнирную таблицу вместе с «Краснодаром», «Спартаком» и ЦСКА. Главный тренер южан Валерий Карпин постарается прервать неудачную для себя серию в противостоянии с железнодоржниками. А наставник москвичей Юрий Сёмин может впервые бросить в бой португальца Жоау Мариу, арендованного до конца сезона у «Интера».

Три года без побед над «Локо» и поражение в полуфинале Кубка

На старте российского чемпионата на вершине турнирной таблицы наблюдается невероятная плотность. Лидерство делят сразу пять команд, в активе которых значится по 14 очков. И четыре из них в восьмом туре сыграют между собой. Первыми на «РЖД Арене» в субботу отношения выяснят «Локомотив» и «Ростов».

Если присутствие железнодорожников в группе лидеров вполне объяснимо, то успешная игра подопечных Валерия Карпина на старте турнира приятно удивляет. С одной стороны, жёлто-синие и в прошлом сезоне боролись за попадание в пятёрку лучших и добрались до полуфинала Кубка России. С другой, второй круг «Ростов» провёл куда слабее, чем первый.

Однако после небольшого перерыва команда преобразилась буквально на глазах. Карпин отказался от оборонительной схемы с тремя центральными защитниками, поставленной ещё Курбаном Бердыевым, и начал прививать коллективу яркий атакующий футбол. И пусть его подопечным понадобится время, чтобы понять и принять новые требования, болельщики уже в восторге от перемен. Да и результаты команды не могут не радовать — всего одно поражение при четырёх победах.

В «Локомотиве» игровых революций, напротив, не происходило. Железнодорожники сумели сохранить почти всех лидеров и вновь грамотно точечно усилились. Кажется, за пару месяцев вице-чемпионы стали ещё сильнее и сыграннее. Мало того, они смотрятся едва ли не самым сбалансированным коллективом в лиге, который не испытывает видимых проблем ни в атаке, ни в обороне. А три победы в четырёх последних турах РПЛ свидетельствуют ещё и об отличной функциональной готовности подопечных Сёмина.

На первый взгляд, именно «Локомотив» является фаворитом грядущего противостояния. К тому же, на стороне москвичей статистика. С приходом Карпина железнодорожники превратились для «Ростова» в по-настоящему неудобного соперника. В семи последних встречах во всех турнирах жёлто-синие уступили «Локо» шесть раз и лишь однажды добились ничьей, и то в Кубке России.

В последний раз южане обыгрывали железнодорожников почти три года назад — в сентябре 2016-го ещё при Иване Данильянце. А в прошлом сезоне «Локомотив» не только дважды переиграл «Ростов» в чемпионате с одинаковым счётом — 2:1, но и выбил подопечных Карпина из Кубка страны на полуфинальной стадии. После результативной ничьей в Черкизово подопечные Сёмина на выезде взяли верх — 2:0.

«Локомотив»: вопросы по обороне и Крыховяк в роли бомбардира

Впрочем, всерьёз говорить о неком комплексе, наверное, не приходится, поэтому предположить, как закончится грядущий матч, очень непросто. Во-первых, вызывает вопросы, какая из команд рискнёт сыграть «первым номером». С одной стороны, «Локомотив» будет вынужден идти вперёд, так как играет дома. С другой, москвичи прекрасно умеют действовать от обороны и грамотно пользуются чужими ошибками, тем более, кардинально перестроенная защитная линия «Ростова» на старте сезона отнюдь небезгрешна.

С «Краснодаром» в прошлом туре красно-зелёные больше играли «вторым номером». Правда, этому поспособствовал быстрый гол Гжегожа Крыховяка, после которого бежать вперёд гостям было просто незачем.

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Кроме того, в Краснодаре Сёмин неожиданно решил вернуться к давно не используемой расстановке с тремя центральными защитниками, и компанию Бенедикту Хёведесу и Ведрану Чорлуке составил новичок Мурило. В какой-то степени это объяснимо, ведь на старте сезона «Локо» лишь раз сыграл на ноль. Правда и расстановка с тремя центральными защитниками не помогла команде сохранить свои ворота в неприкосновенности, причём 169-сантиметровому Магомеду-Шапи Сулейманову удалось забить головой.

Другой вопрос: доверит ли Сёмин место в основе новичку Жоау Мариу. Однако пока это всё же малореально, учитывая, что португалец провёл в команде всего несколько дней. В любом случае будет интересно последить за соперничеством арендованного у «Интера» футболиста с Дмитрием Бариновым и тем же Крыховяком.

К слову, поляк уже на старте сезона набрал настолько хорошую форму, что не только успевает совершать огромное количество работы в центре поля, но и забивать. В последних четырёх встречах РПЛ он отличился трижды — больше, чем за весь предыдущий сезон.

«Ростов»: надежда на дуэт нападающих и выбор вратаря

Что касается жёлто-синих, то Карпин в прошлом туре тоже сумел удивить соперника, которым был казанский «Рубин». Валерий Георгиевич неожиданно отказался от расстановки 4-1-4-1, которую использовал на старте сезона, и перешёл к схеме с двумя опорниками.

Более того, на левый фланг атаки 50-летний тренер выпустил почти двухметрового новичка Александра Саплинова. В результате форвард в паре с Элдором Шомуродовым провёл неплохой матч, неоднократно угрожал воротам соперника и в концовке забил победный мяч.

В матче с «Локомотивом» Карпин вполне может вновь довериться упомянутому дуэту, и тогда защитникам железнодорожников придётся очень непросто. Причём, если Саплинов пока может похвастать в основном игрой головой, то Шомуродов хорош в подыгрыше, способен убежать от оппонента и пойти в дриблинг. Не случайно Элдор на старте сезона стал одним из главных открытий, а в гонке бомбардиров турнира с пятью голами уступает лишь Александру Соболеву.

Если же говорить о тактической расстановке «Ростова», то Карпин, скорее всего, не будет её менять, чтобы навязать Баринову и Крыховяку борьбу в опорной зоне, которая может решить судьбу противостояния. Разумеется, Матиас Норманн в паре с Данилом Глебовым куда лучше справятся с этой задачей, чем один Норманн.

Наконец, вызывает вопрос и вратарская позиция «Ростова», ведь неделей ранее Карпин неожиданно доверился не постоянно игравшему Сергею Песьякову, а новичку Егору Бабурину. К слову, жёлто-синие, как и «Локомотив», лишь раз сохранили свои ворота в неприкосновенности на старте сезона. Но это легко объяснить глобальными перестановками в обороне команды, как тактическими, так и кадровыми.

Источник: Россия Сегодня