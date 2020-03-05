Богомолов сыграет злодея в сериале о Шерлоке Холмсе в царской России

12:27

Режиссёр и актёр Константин Богомолов исполнит роль обер-полицмейстера в сериале видеосервиса START «Шерлок в России» о приключениях Шерлока Холмса в Российской Империи времён правления Александра III.

РИА Новости

По сюжету Шерлок Холмс отправляется в Российскую Империю, чтобы поймать преступника. Поселившись в Санкт-Петербурге, он вместе с доктором Карцевым распутывает сложные дела.

Герой Богомолова, обер-полицмейстер Знаменский, является главным антагонистом Холмса.

«Загадочный, циничный, расчётливый и очень опасный. С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но умами и душами подчиненных, отчасти Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти», — объяснили в пресс-службе видеосервиса.

Как подчёркивает пресс-служба, съёмки проекта уже завершились. Первый сезон сериала включает в себя восемь серий по 48 минут каждая.

Источник: Россия Сегодня