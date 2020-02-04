Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге

4 февраля 2020     10
Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге

13:18

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий поединок в рамках турнира Russian Cagefighting Championship против поляка Михала Пастернака.

© пресс-служба RCC

«Соперником Штыркова станет польский полутяжеловес Пастернак», — цитирует представителя RCC ТАСС.

Поединок пройдёт 22 февраля в Екатеринбурге. В последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, Штырков потерпел первое поражение в карьере, проиграв удушающим приёмом швейцарцу Ясубею Эномото.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко был замечен в странном состоянии.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге
Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге

13:18 Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий поединок в рамках турнира Russian Cagefighting Championship против поляка Михала Пастернака. …


Хабенский стал послом Евро-2020
Хабенский стал послом Евро-2020

Народный артист России, основатель фонда помощи детям с опухолями мозга Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы по футболу-2020 по социальным …


Всех желающих москвичей бесплатно проверят на шесть видов рака
Всех желающих москвичей бесплатно проверят на шесть видов рака

Департамент здравоохранения города Москвы приглашает жителей города в феврале пройти бесплатную диагностику шести видов самых распространенных онкологических заболеваний. Об этом …


Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о границах с Крымом
Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о границах с Крымом

Депутаты Законодательного собрания приняли в двух чтениях закон «Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами Российской Федерации …


Парламент Крыма могут переименовать
Парламент Крыма могут переименовать

Спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов не исключил вероятности переименования регионального парламента в связи с предложенными поправками в Конституцию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты