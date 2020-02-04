Боец Штырков встретится с Пастернаком на турнире RCC в Екатеринбурге

13:18
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков проведёт следующий поединок в рамках турнира Russian Cagefighting Championship против поляка Михала Пастернака.© пресс-служба RCC
«Соперником Штыркова станет польский полутяжеловес Пастернак», — цитирует представителя RCC ТАСС.
Поединок пройдёт 22 февраля в Екатеринбурге. В последнем бою, который состоялся в декабре 2019 года, Штырков потерпел первое поражение в карьере, проиграв удушающим приёмом швейцарцу Ясубею Эномото.
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Источник: Россия Сегодня