Бой Нурмагомедова с Мейвезером может состояться в январе 2020 года

14:09
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его клиент может сразиться в боксёрском поединке с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером в январе 2020 года.© Steve Marcus / Reuters; Jason Silva / Zuma / Globallookpress.com
Об этом он сообщил в своём Instagram.
При этом менеджер отметил, что переговоры по изначально запланированому бою затягиваются.
В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
До этого глава UFC Дана Уайл говорил, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон выразил мнение, что Конор Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.
Источник: Россия Сегодня