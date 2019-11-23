Бой Нурмагомедова с Мейвезером может состояться в январе 2020 года

23 ноября 2019     15
Бой Нурмагомедова с Мейвезером может состояться в январе 2020 года

14:09

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что его клиент может сразиться в боксёрском поединке с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером в январе 2020 года.

© Steve Marcus / Reuters; Jason Silva / Zuma / Globallookpress.com

Об этом он сообщил в своём Instagram.

При этом менеджер отметил, что переговоры по изначально запланированому бою затягиваются.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде и второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. 

До этого глава UFC Дана Уайл говорил, что следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон выразил мнение, что Конор Макгрегор никогда не победит Нурмагомедова.

Источник: Россия Сегодня

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