Боксёры Кудряшов и Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая

Ранее сообщалось , что бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита».

В активе 34-летнего Кудряшова 24 победы и три поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 28-летнего Файфера — 25 побед и одно поражение.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, поединок пройдёт 6 мая в Ростове-на-Дону.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов проведёт поединок со своим соотечественником Русланом Файфером.

Боксёры Кудряшов и Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая 01:56 Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов проведёт поединок со своим соотечественником …



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