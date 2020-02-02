Боксёры Кудряшов и Файфер проведут бой в Ростове-на-Дону 6 мая

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Бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов проведёт поединок со своим соотечественником Русланом Файфером.РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, поединок пройдёт 6 мая в Ростове-на-Дону.
В активе 34-летнего Кудряшова 24 победы и три поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 28-летнего Файфера — 25 побед и одно поражение.
Ранее сообщалось, что бой Бетербиева пройдёт на стадионе «Зенита».
Источник: Россия Сегодня