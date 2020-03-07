Болевший коронавирусом россиянин выписан в Москве после выздоровления

13:37

Заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 россиянин выписан в Москве после выздоровления. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

РИА Новости

«(Давид) Беров выписан», — сообщили РИА Новости в штабе.

6 марта заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве выздоровел.

Как сообщалось в тот же день, за сутки в России было выявлено шесть новых случаев заболевания, все заболевшие посещали в последнее время Италию.

Пять случаев зафиксировано в Москве, один — в Нижнем Новгороде.

Источник: Россия Сегодня