Более дюжины баллистических ракет: Иран наносит удары по военным объектам США в Ираке

04:42

RT

Корпус стражей Исламской революции атаковал военные объекты США на севере и западе Ирака десятками ракет, сообщили в самом военном формировании Ирана. В Пентагоне подчёркивают, что иранцы выпустили более дюжины баллистических ракет против баз Соединёных Штатов и международной коалиции. В частности, нападению подверглись базы в Эрбиле и Аль-Асаде. Американцы оценивают ущерб, но точных данных о погибших и раненых пока нет. Тем временем СМИ сообщают о второй волне атаки.

© Fars News Agency, скриншот из видео

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08 января 2020

02:50

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс удары по американской базе в Ираке «десятками ракет», заявили в самом военном формировании Ирана.

Об этом сообщил иранский англоязычный телеканал Press TV.

02:30

Американская военная база «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке.

Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным источников, по объекту совершили не менее девяти ракетных ударов.

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Источник: Россия Сегодня