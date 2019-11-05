Более 150 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

5 ноября 2019     19
Более 150 человек пострадали в ходе протестов в Багдаде

23:55

Более 150 человек пострадали и ещё трое погибли в результате протестов в Багдаде в понедельник, 4 ноября.

© Reuters

«Три демонстранта погибли, более 150 пострадали», — цитирует РИА Новости члена местной Верховной комиссии по правам человека Али Аль-Баяти.

Отмечается, что большинство людей пострадали от удушья.

По словам Аль-Баяти, среди пострадавших есть как демонстранты, так и военные.

Ранее сообщалось, что иракская полиция открыла огонь по участникам акции протеста в Багдаде.

Источник: Россия Сегодня

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