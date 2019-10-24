Более 160 спортплощадок появилось в зелёных зонах Москвы с начала года

24 октября 2019     10
Более 160 спортплощадок появилось в зелёных зонах Москвы с начала года

11:10

Более 160 спортплощадок появилось в зелёных зонах столицы с начала 2019 года, сообщает сайт «Москва 24».

Их оборудовали в рамках работ по благоустройству и озеленению. Также установлен 61 стол для игры в пинг-понг.

Площадки находятся на территории 140 парков. До конца года число благоустроенных территорий достигнет 161.

На данный момент физкультурой и спортом регулярно занимаются около 4,5 млн человек, что составляет 38,7% жителей Москвы, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало об акции «Защити своего питомца» в парках Москвы.

Источник: Россия Сегодня

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