Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков

28 августа 2019     21
Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков

23:04

Заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков, сообщает НСН.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков
Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков

23:04 Заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков, сообщает НСН. Источник: Россия Сегодня


Покупая мороженое президенту Турции, Путин не отдал 200-рублевую купюру с Севастополем
Покупая мороженое президенту Турции, Путин не отдал 200-рублевую купюру с Севастополем

Сегодня на авиасалоне «Макс» в подмосковном Жуковском, расплачиваясь за мороженое для президента Турции Реджепа Эрдогана, Владимир Путин не отдал продавцу …


Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения врачей

Заведующий отделением хирургии ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал телеканалу 360, с чем связано массовое увольнение врачей. По …


Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина
Кавалер ордена за заслуги перед Отечеством ставит спектакль по рассказам Шукшина

Григорий Лифанов и Евгений Журавкин, получившие государственные награды России, готовятся к премьере нового спектакля. Накануне стало известно, что главный режиссёр …


Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля
Четверо симферопольцев задержаны по подозрению в краже кабеля

Полиция Симферополя задержала четырех местных жителей, которые подозреваются в краже кабеля с набережной реки Салгир, сообщила пресс-служба МВД по Республике …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты