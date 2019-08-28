Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков

Заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков, сообщает НСН.

Более 200 заказчиков из Ивановской области начнут работать на портале поставщиков 23:04 Заказчикам и предпринимателям Ивановской области рассказали на открытой встрече о функциональных возможностях портала поставщиков, сообщает НСН. Источник: Россия Сегодня



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