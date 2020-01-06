Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

6 января 2020     32
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

05:59

Около 30 студентов и 12 преподавателей получили ранения в результате беспорядков у Университета Джавахарлала Неру в столице Индии, передаёт телеканал NDTV.

Уточняется, что нападение на учащихся и преподавателей вооружённых палками и камнями людей в масках произошло в воскресенье, 5 января, вечером.

Противостояние между студентами и администрацией университета ведётся уже на протяжении более двух месяцев из-за повышения платы за общежития.

В декабре сообщалось, что в ходе студенческих протестов в Нью-Дели пострадали более 100 человек.

Отмечалось, что массовые беспорядки проходят в Индии в связи с поправками в закон о гражданстве, которые предусматривают упрощённую процедуру его получения для немусульман из Пакистана, Афганистана и Бангладеш.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум
Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель на фоне ситуации с убийством иранского генерала …


Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

05:59 Около 30 студентов и 12 преподавателей получили ранения в результате беспорядков у Университета Джавахарлала Неру в столице Индии, передаёт …


В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин
В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин

Массовое ДТП произошло на востоке Южной Кореи. В результате инцидента пострадали восемь человек. Как сообщает агентство Yonhap, всего столкнулось 41 …


Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую базу и пригрозил санкциями
Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую базу и пригрозил санкциями

Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока ближневосточная страна не заплатит за американскую авиабазу. Его слова передает …


Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу
Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хэйтон в финальном матче чемпионата мира ударил клюшкой по лицу нападающего российской команды …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты