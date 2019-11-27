Более 50 молочных производителей Подмосковья аттестованы на экспорт

Аттестаты на экспорт молочной продукции получили 53 производителя Подмосковья, сообщил в ходе международного агропромышленного молочного форума первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Его цитирует РИАМО в среду, 27 ноября.

«В реестр предприятий, осуществляющих поставки в страны Евразийского экономического союза, включено 431 предприятие. Из них 87 имеют право на поставки молочной продукции. Как видите, ничего невозможного нет, люди работают», — сказал он.

Накануне сообщалось, что в текущем году экспорт подмосковной молочной продукции на Дальний Восток вырос в 2,5 раза.

Ранее в министерстве сельского хозяйства заявили о больших перспективах молочной продукции, производимой в регионе.

Международный агропромышленный молочный форум проходит 26 и 27 ноября в доме областного правительства. В нем принимают участие компании из 30 стран. Подмосковье представляют 300 компаний.

Источник: Лента.Ру