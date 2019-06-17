Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Источник: Россия Сегодня
Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.
Источник: Россия Сегодня
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Севастополец выиграл всероссийский турнир по дзюдо
Источник: Портал Информер
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Жители Гагаринского района Севастополя задыхаются в своих квартирах
Жители дома на ул. Кесаева видят то, чем дышат. Причина тому – незавершенное строительство «сквозного» участка дороги, соединяющего Столетовский проспект и …
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Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 11:25
Главные темы выпуска: – В трёхлетний бюджет Севастополя предлагают внести изменения. Чего они коснутся? – Севастопольские врачи отметили профессиональный праздник …
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Аквалангиста, отправившегося за рапаной, в Крыму ищут уже пятые сутки
Поисково-спасательная операция продолжается, правда, уже без участия вертолета МЧС МИ-8. Два дня пилоты квадрат за квадратом обследовали прибрежную акваторию Черного …
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В этот день…Что важного случилось в мире 17 июня
Каждая дата чем-нибудь да запомнится. Среди многообразия новостей так сложно не пропустить важные и значимые события. Специально для своих читателей …