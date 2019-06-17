Более 600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 600 тыс. вопросов поступило на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт в четверг, 20 июня.

Жители Гагаринского района Севастополя задыхаются в своих квартирах Жители дома на ул. Кесаева видят то, чем дышат. Причина тому – незавершенное строительство «сквозного» участка дороги, соединяющего Столетовский проспект и …



Вести Севастополь 17.06.2019. Выпуск 11:25 Главные темы выпуска: – В трёхлетний бюджет Севастополя предлагают внести изменения. Чего они коснутся? – Севастопольские врачи отметили профессиональный праздник …



Аквалангиста, отправившегося за рапаной, в Крыму ищут уже пятые сутки Поисково-спасательная операция продолжается, правда, уже без участия вертолета МЧС МИ-8. Два дня пилоты квадрат за квадратом обследовали прибрежную акваторию Черного …

