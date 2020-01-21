Большой оригинал: почему Филарет требует от Варфоломея вернуть документ о ликвидации раскольнической УПЦ КП

Глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет требует от Константинопольского патриарха Варфоломея вернуть оригинал постановления собора о ликвидации его церковной структуры. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве. Филарет принял непосредственное участие в создании «единой» церкви на Украине, однако затем объявил, что отказывается к ней присоединяться. Эксперты считают, что глава УПЦ КП недоволен своим положением в ПЦУ, созданной при участии Петра Порошенко, и теперь ведёт её к расколу.

Глава раскольнической церкви Украины Филарет (Денисенко) требует от Константинопольского патриарха Варфоломея вернуть ему оригинал постановления поместного собора Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) от 15 декабря 2018 года, принявшего решение о ликвидации УПЦ КП. На пресс-конференции, которая прошла в Киеве 20 января, Филарет заявил, что ликвидации его церковной структуры требовал Константинопольский патриархат.

«Мы пошли на это незаконное решение, так как собор был не по предписанию церковного устава Киевского патриархата. Но когда увидели, что мы стали зависимыми, то отозвали свои подписи под решением о ликвидации Киевского патриархата. И сейчас мы требуем от Вселенского патриарха Варфоломия, чтобы он вернул нам оригинал этого собора», — приводит слова Филарета «Интерфакс-Украина».

Он обосновал своё требование тем, что оригинал постановления должен храниться в канцелярии УПЦ КП, так как был принят на соборе Киевского патриархата.

«А вот собор, который был созван того же 15 декабря, но уже не в Тёплой Софии, а в Софии Киевской, то был собор не Киевского патриархата, а собор Греческой церкви, которая стала частью Константинопольского патриархата. Те решение и оригинал собора имеет право иметь Вселенский патриарх», — пояснил Филарет.

Член экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте РФ Роман Силантьев в комментарии RT отметил, что Филарет уже неоднократно демонстрировал недовольство своим положением в образованной год назад Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Филарет понял, хоть и не сразу, что его обманули. Сейчас он пытается отыграть ситуацию, поскольку не получил желаемого», — пояснил эксперт.

Однако подобные требования не помогут ему восстановить то влияние, которым он пользовался как глава УПЦ КП.

«Что-то он сохранит, но влияние уже не восстановит», — отметил Силантьев.

Объединение раскольников

Напомним, что раскольническая церковь Филарета была одной из главных церковных структур, на основе которых была образована так называемая Православная церковь Украины. При активной поддержке Петра Порошенко, продвигавшего идею о создании независимой от РПЦ православной церкви на Украине УПЦ КП объединилась с другой раскольнической структурой — Украинской автокефальной православной церковью.

Пётр Порошенко и патриарх Варфоломей Reuters © Mikhail Palinchak / Ukrainian Presidential Press Service

При этом от участия в данном проекте отказалась каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, подавляющее большинство иерархов которой, за единичными исключениями, проигнорировали так называемый «объединительный собор», прошедший в Киеве в декабре 2018 года.

Также по теме

«Работа с иллюзиями»: как Константинополь взаимодействует с раскольническими православными церквями

Константинопольский патриарх Варфоломей пытается объединить под своим началом все раскольнические движения в мире. Такое предположение…

Результатом этого собора стало вручение новой неканонической структуре томоса об автокефалии Константинопольским (также именуемым Вселенским) патриархом Варфоломеем, которое состоялось в ходе торжественного мероприятия при участии Петра Порошенко 6 января 2019 года. Главой новообразованной ПЦУ стал Епифаний.

В ответ на действия Константинополя Русская православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата разорвали со Вселенским патриархатом евхаристическое общение.

За год, прошедший с образования ПЦУ, кроме Константинополя её поддержали лишь Александрийская и Элладская православные церкви. Остальные 12 православных поместных церквей этого не сделали.

5 января 2020 года Епифаний заявил, что за первый год существования этой церкви в неё перешли около 600 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата из примерно 12 тыс. Представители УПЦ МП говорят о не более чем о ста приходах, добровольно изменивших свои уставы, чтобы перейти в ПЦУ. При этом представители канонической православной церкви Украины отмечали, что некоторые переходы общин в ПЦУ были незаконными и носят характер рейдерского захвата.

Борьба Филарета

Уже через несколько месяцев после образования ПЦУ Филарет начал выражать недовольство её устройством и своим положением в этой церковной структуре. Так, в мае 2019 года Филарет заявил, что если бы он знал о содержании выданного Константинополем томоса заранее, то отказался бы его принимать. По его словам, документ был составлен таким образом, что поставил новую церковь Украины в зависимость от Вселенского патриархата.

В июне УПЦ КП заявила, что не признаёт своё упразднение по итогам «объединительного собора» в декабре 2018 года, а сам собор не имеет юридической силы.

«У нас был поместный собор УПЦ КП, который не признаёт решения собора 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата. … Считает меня митрополит Епифаний (глава ПЦУ. — RT) кем-то в своей церкви или не считает — для меня это не имеет значения», — приводит слова Филарета «Страна.ua».

Также по теме

«Вмешательство Константинополя привело к новой розни»: почему Киевский патриархат не признаёт своё упразднение

Украинская православная церковь Киевского патриархата не признаёт свою ликвидацию. Об этом сообщила пресс-служба религиозной…

В конце июля Филарет распространил заявление, в котором просил помощи у Владимира Зеленского, призвав его помешать ликвидации УПЦ КП как юридического лица.

«Сообщаем Вам, что ни руководство ПЦУ, ни созданная им ликвидационная комиссия не имеют к УПЦ КП никакого отношения. Прошу Вашего непосредственного вмешательства и прекратить этот беспредел», — заявил тогда Филарет.

В своём обращении к Зеленскому он снова подверг критике действия Константинополя в ходе выдаче ПЦУ томоса, назвав произошедшее «прямым обманом», который был осуществлён при «непосредственном антинародном участии Порошенко» и Варфоломея.

Кроме того, Филарет прямо заявил, что находящаяся под его руководством церковь не считает себя частью ПЦУ.

«Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП. Впрочем, сейчас начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП, и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ», — заявлял Филарет.

В октябре 2019 года Филарет отмечал, что не может назвать точное количество приходов, которые сохранили верность УПЦ КП.

«На сегодняшний момент у нас пять архиереев, какое количество духовенства и приходов, я не могу сказать. Сейчас я не знаю, какие приходы в разных епархиях остались в составе УПЦ КП. Потому что по всей Украине есть приходы, которые не перерегистрировали свои уставы на ПЦУ», — приводит его слова «112 Украина».

В начале декабря 2019 года Филарет заявил, что его церковная структура продолжает существовать, несмотря на слова главы ПЦУ Епифания о её ликвидации.

«Митрополит Епифаний и Священный синод заявили, что они завершили ликвидацию Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата. Это неправда! Церковь нельзя ликвидировать», — говорилось в заявлении Филарета, размещённом на официальном сайте УПЦ КП.

Раскол продолжается

После подобных демаршей со стороны Филарета у раскольнической ПЦУ практически нет шансов на дальнейшее существование в качестве единой церковной структуры, считает Роман Силантьев.

Также по теме

«Задействуются всевозможные мощности»: почему в США поддержали признание новой церкви Украины

Посол США в Греции Джеффри Пайетт поблагодарил главу Элладской церкви архиепископа Иеронима за признание раскольнической Православной…

«Её собрали из разных частей, из двух раскольнических группировок и предателей канонической церкви. Естественно, между ними напряжённые отношения, и нет оснований полагать, что они улучшатся. Кроме того, нынешней украинской власти этот вопрос не интересен, поэтому у них не очень радужные перспективы», — отметил эксперт в беседе с RT.

На сегодня наметился очевидный раскол в недавно созданной ПЦУ, так как Филарет как один из инициаторов её образования не получил того, чего ожидал, считает замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Филарет при взаимодействии с Порошенко создавал эту структуру искусственным образом из двух неканонических церковных организаций, непризнанных другими православными церквями. Это была мошенническая схема, при помощи которой Порошенко стремился выиграть выборы», — напомнил эксперт.

В рамках предвыборной кампании, судя по всему, он дал обещание Филарету, который надеялся сохранить контроль не только над своей церковной структурой, но и установить контроль над всей созданной церковью, предположил Владимир Шаповалов.

«Порошенко проиграл выборы, а Филарет потерял даже собственную церковную структуру в результате действий, которые совершили в его окружении. В итоге обещания оказались невыполненными. Скорее всего, в этот переговорный процесс был включён и Константинопольский патриарх, который дал определенные обещания Филарету и в результате не выполнил взятые на себя обязательства», — считает эксперт в беседе с RT.

Несмотря на преклонный возраст, Филарет так легко не сдастся, поскольку имеет определенную поддержку среди своей паствы, отмечает Шаповалов.

«Филарет будет продолжать бороться и тем самым ещё больше усложнять ситуацию. Филарет сеет сомнения среди своей паствы, поскольку ему доверяли, он был основателем проекта ПЦУ и основным его двигателем. Теперь он заявляет, что его обманули, и таким образом превращает Православную церковь Украины в сомнительную организацию с неясным статусом», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня