«Бостон» во втором овертайме одолел «Клипперс» в НБА, Тейтум набрал 39 очков

14 февраля 2020     18
«Бостон» во втором овертайме одолел «Клипперс» в НБА, Тейтум набрал 39 очков

10:29

«Бостон Селтикс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» по итогам двух овертаймов в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась со счётом 141:133.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джейсон Тейтум, который набрал 39 очков. Его партнёр по команде Гордон Хэйворд оформил дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов. 

В составе коллектива из Лос-Анджелеса 35 очков в свой актив записал Лу Уильямс, а также дабл-даблами отметились Кавай Леонард (28 очков и 11 подборов) и Монтрезл Харрелл (24 очка и 13 подборов).

В следующем матче «Селтикс» выстретится с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Клипперс» сыграет с «Сакраменто Кингз». 

Ранее «Бруклин» прервал 15-матчевую победную серию «Торонто» в НБА.

Источник: Россия Сегодня

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