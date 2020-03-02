«Боятся открытия границ»: в Германии призвали «надавить» на Россию и Сирию

Евросоюз и США должны «оказать давление» на власти России и Сирии, чтобы начать политический процесс урегулирования ситуации в арабской республике. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По её словам, гуманитарный кризис в Сирии «затрагивает всех». Как отмечают эксперты, позиция Берлина обусловлена желанием предотвратить появление на континенте новой волны беженцев. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об открытии границы с Евросоюзом для мигрантов — по данным властей Турции, только за сутки её преодолели более 47 тыс. человек.

Ряд немецких политиков, в частности министр обороны и председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призвали страны Запада «оказать давление» на Москву и Дамаск для урегулирования ситуации в Сирии. Об этом сообщает воскресное издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Европейский союз и Соединённые Штаты Америки должны сообща повысить давление на Асада и Путина, чтобы открыть путь для политических переговоров об окончании ужасной войны в Сирии. Ужасная гуманитарная ситуация в САР затрагивает всех», — заявила Крамп-Карренбауэр.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских…

В свою очередь, председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген считает, что Запад должен подумать о возможности введения дополнительных санкций против России. По его словам, Москва «не следует каким-либо дружественным призывам со стороны Европы».

«Мы должны ясно дать понять, что готовы к жёсткой дипломатической и экономической игре», — считает немецкий политик. По мнению Рёттгена, такая позиция будет эффективной, если инициатива будет исходить «от Германии и Франции вместе».



Заметим, что накануне состоялся телефонный разговор между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном. Как сообщал Кремль, собеседники обменялись мнениями относительно сирийской проблематики «прежде всего с учётом резкого обострения напряжённости в идлибской зоне».

Позднее западные СМИ сообщили, что французский лидер призвал Москву и Анкару достичь прекращения огня в Сирии, а также выразил надежду на то, что Турция будет сотрудничать с ЕС по вопросу мигрантов.

Власти Турции приняли решение об открытии границы для беженцев после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военнослужащих. Минобороны России указывало, что причиной инцидента стало нахождение военных ВС Турции в боевых порядках боевиков. Согласно данным турецкого МВД, по состоянию на 23:50 29 февраля свыше 47 тыс. человек перешли границы республики, направляясь в ЕС.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — заявил Эрдоган.

Reuters © Huseyin Aldemir

Согласно договорённостям между ЕС и Анкарой от 2016 года, Турция забирает к себе беженцев в обмен на финансовую помощь и либерализацию визового режима со странами Евросоюза.

Кроме того, в воскресенье, 1 марта, состоялась телефонная беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его коллеги Мевлюта Чавушоглу. Они обсудили подготовку ко встрече между Путиным и Эрдоганом, которая предварительно намечена на 5 или 6 марта.

«Европа боится нового потока беженцев»

Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Турция требует солидарности и поддержки со стороны своих союзников по НАТО, однако осенью 2019 года эти же страны критиковали Анкару за решение о начале операции «Источник мира» на территории Сирии.

«Евросоюз хочет проявить солидарность с Турцией, поскольку боится полного открытия границ, после чего в Европу хлынет масса беженцев не только из Сирии, но и со всего Ближнего Востока. На территории Турции находятся миллионы беженцев, которые только и ждут открытия границ, чтоб направиться дальше в Европу», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов указывает, что заявления немецких политиков стали результатом давления, которое Турция оказала на ЕС своим решением не сдерживать поток беженцев.

«Насколько это будет действовать? Вероятно, надо иметь в виду, что между Турцией и ЕС существуют определённые разногласия. Анкару неоднократно критиковали за антидемократические меры во внутренней политике. И здесь надо иметь в виду и наличие в Германии и других странах ЕС значительной курдской диаспоры, которая выступает против действий Турции. Этот фактор тоже будет иметь значение. Возможно, эти проблемы между курдами и турками перенесутся в европейские страны. Поэтому это заявление представителей этого крыла истеблишмента Германии в какой-то степени подействует на политику ФРГ, но с ограничениями», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Источник: Россия Сегодня