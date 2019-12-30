Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ

30 декабря 2019     8
Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ

01:43

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказался о конфликтных ситуациях между его подопечными и американцами во время матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии.

globallookpress.com

«Постоянно на тему дисциплины с ребятами разговариваем. Соколов в центре площадки столкнулся с соперником, не разошлись. Просто Егор здоровый, а тот помельче. Там как такового нарушения не было. Над остальными надо думать, смотреть», — цитирует Брагина «Чемпионат».

Кроме эпизода с Соколовым, во время матча Кирилл Марченко получил удар в лицо локтем от Оливера Вальстрёма, а позже тот же Вальстрём вступил в перепалку Никита Ртищевым, который в ходе потасовки боднул американца головой.

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу американцев.

Ранее Брагин прокомментировал поражение от США.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ
Брагин отреагировал на стычки россиян с американскими хоккеистами в матче на МЧМ

01:43 Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин высказался о конфликтных ситуациях между его подопечными и американцами во время матча …


Кристина Асмус попала в больницу на скорой
Кристина Асмус попала в больницу на скорой

Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram. По словам …


Роналду сменил образ
Роналду сменил образ

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил образ, он появился на премии Globe Soccer Awards с другой прической. …


Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке
Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой. …


Коктебельцы подарили поселку нарядную ёлку
Коктебельцы подарили поселку нарядную ёлку

В минувшие выходные на площади у Дома музея Максимилиана Волошина в Коктебеле появилась зеленая красавица. Инициативные жители поселка не стали …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты