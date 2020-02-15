Бросившего детей в Шереметьеве мужчину могут ограничить в родительских правах

15 февраля 2020     17
Бросившего детей в Шереметьеве мужчину могут ограничить в родительских правах

11:07

Прокуратура Хабаровского края намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, оставившего двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево.

© Кадр Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Александры Петровой, которое она сделала во время заседания суда по уголовному делу об истязании и краже. По данным следствия, задержанный не только бросил детей в аэропорту, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

«Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», — сказала она.

Сам Гавривлов заявил, что оснований для ограничения его в родительских правах нет, и отметил, что оставил детей в аэропорту ради их блага и был «полностью уверен в их безопасности».

Ранее Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об отправке под арест Гаврилова. Его защита заявила о намерении обжаловать данное решение.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вот и встретились две одинаковых…
Вот и встретились две одинаковых…

13 февраля 2020 года на севастопольском интернет-ресурсе «Форпост» в прямом эфире состоялась беседа двух дам: с одной стороны вопрошала и …


В России создадут реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства
В России создадут реестр граждан, имеющих право на льготные лекарства

В России появится реестр граждан, имеющих право на льготы при получении лекарств. Создание такого сервиса по итогам субботнего заседания одобрило …


Мужчина с ножом напал на прохожих в Нижегородской области
Мужчина с ножом напал на прохожих в Нижегородской области

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Кстово Нижегородской области утром 14 февраля. Как сообщается на сайте главного управления …


В Симферополе пресекли деятельность крупной нарколабаратории
В Симферополе пресекли деятельность крупной нарколабаратории

Задержаны двое мужчин, организовавшие в арендованном жилье нарколабораторию по производству наркотических средств синтетического происхождения. При обыске изъято более 16 кг. …


Десантные корабли Черноморского флота отработали навыки ведения боя в открытом море
Десантные корабли Черноморского флота отработали навыки ведения боя в открытом море

Корабли Черноморского флота провели учение по защите от нападения условного противника на переходе морем. Всего в учении было задействовано 5 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты