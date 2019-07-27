«Будем разбираться»: Федерация бокса России подаст в суд на организаторов боя Дадашев — Матиас

Федерация бокса России намерена подать в суд на организаторов боя между россиянином Максимом Дадашевым и пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Об этом заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлёв. По его словам, в ходе подготовки поединка были допущены нарушения, которые привели к смерти спортсмена. Между тем менеджер Эгис Климас опроверг информацию, что боксёр вышел на ринг, несмотря на запреты врачей.

Трагическая смерть российского боксёра Максима Дадашева, скончавшегося 23 июля после поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом, по-прежнему вызывает много вопросов у экспертов и болельщиков. В Федерации бокса России продолжают настаивать на неслучайности произошедшего. Генеральный секретарь Умар Кремлёв заявил, что против организаторов встречи готовится иск, так как, по его мнению, в ходе её подготовки был допущен целый ряд нарушений.

«Мы отправили письмо в Атлетическую комиссию штата Мэриленд с претензией, чтобы они дали информацию о готовности к бою. И потом будем готовить судебный иск к организаторам. Будем разбираться», — приводит слова Кремлёва РИА Новости.

Появившаяся информация о том, что спортсмен ещё до боя испытывал серьёзные проблемы со здоровьем, многим дала повод усомниться в профессионализме его команды. В частности, сообщалось, что несколько лет назад он переболел вирусным менингитом, после которого продолжил свою карьеру, несмотря на существенный риск осложнений.

При этом менеджер Эгис Климас опроверг сведения о том, что Дадашев выходил на ринг, несмотря на медицинские противопоказания, которые якобы скрывались от организаторов боёв.

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«Это какой-то маразм. Макс не подделывал никаких справок. Он всегда проходил всё медицинское обследование по требованию штатов в каждом поединке или через бой. Сканировали голову, делали МРТ и МРА», — цитирует менеджера ТАСС.

Тело боксёра во вторник доставят в Санкт-Петербург, где Дадашев жил с семьёй.

Также стало известно, что последний соперник россиянина Матиас отказался от гонорара за роковой поединок, сумма которого составляет $75 тыс. Об этом сообщил представитель пуэрториканца Фернандо Гастамбиде.

«Его первые слова был: «Мне не нужны эти деньги», — отметил он.

«Всегда вёл себя по-мужски»

Спортивный мир продолжает скорбить о гибели Дадашева. Впервые за несколько дней свои мысли по поводу случившегося выразил его тренер и секундант Бадди Макгирт, ранее признававшийся, что ему будет крайне тяжело оправиться от потери талантливого подопечного. На своей странице в Instagram он посвятил россиянину пост, в котором описал их взаимоотношения.

«Между боксёром и тренером всегда есть особенная связь, и я был удостоен чести делить её с Максом. Он показал миру сердце настоящего бойца и никогда не сдавался. Приношу свои соболезнования его семье и болельщикам. Мы потеряли великого человека, отца и чемпиона. Покойся с миром», — написал Макгирт.

Многие коллеги Дадашева отметили не только его профессионализм и спортивный талант, но и человеческие качества. Так, двукратный чемпион мира Михаил Алоян, познакомившийся с ним ещё в молодёжной сборной России, признался, что боксёр всегда оставался для него примером настоящего мужчины, который становился душой любой компании.

«Как боксёр он был воином, сейчас все о нём отзываются не просто так, не для похвалы. Максим действительно был настоящим храбрецом, в боях и в спаррингах старался дать ответ в каждом эпизоде. Просто так поединки никогда не отдавал, что и доказывает случившееся. Всегда вёл себя по-мужски. Я это говорю, не чтобы приукрасить, ни в коем случае. Все его повадки, слова… Всё говорит само за себя», — цитирует Алояна Sport24.

Новость о гибели Дадашева потрясла не только мир бокса. Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил слова поддержки семье погибшего, а также раскритиковал проведение профессиональных поединков не только в боксе, но и в смешанных единоборствах.

«Боксом нужно заниматься очень аккуратно и под пристальным наблюдением врачей. И начинать не раньше 15—16 лет. Каждый удар в голову — сотрясение мозга. А этот MMA, который ещё по телевидению транслируют. Я уже не раз говорил, что всё это рождает ген агрессии в обществе. Собачьи, петушиные бои в мире запрещены, а здесь людям разрешают друг друга бить. У них есть правила, но если удар наносится ногой и рукой, то что это за вид спорта такой? Это только бизнес, а человек уже никого не волнует», — заявил Орлов.

В стороне от трагедии не остался и российский актёр Виталий Гогунский. В комментариях на странице действующего чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва он признался, что поражён историей Дадашева.

«Вот что значит хороший человек, который даже после своего ухода пробуждает внутри каждого что-то человеческое и вечное. Пусть воинский дух Максима защищает его семью», — написал Гогунский.

Источник: Россия Сегодня