«Будет встречена силой»: Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки на «что-либо американское»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон встретит «любую иранскую атаку против чего-либо американского» силой, и пригрозил Тегерану уничтожением. Незадолго до этого Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявили, что Соединённые Штаты готовы к переговорам с Ираном. При этом, по словам Болтона, диалог должен быть нацелен на ликвидацию иранской ядерной и ракетной программ, а также на то, чтобы пресечь «злонамеренную деятельность» Тегерана «во всём мире». Одновременно Вашингтон ввёл новые санкции против руководства исламской республики. По мнению замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, США предлагают Ирану вести переговоры «под дулом пистолета». В Тегеране отмечают, что давление и санкции выражают отчаяние американской администрации и «закрывают путь для дипломатии».

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением в случае атаки республики на «что-либо американское».

«Любая иранская атака против чего-либо американского будет встречена огромной и подавляющей силой. В некоторых областях «подавляющий» будет означать уничтожение. (Политики в стиле. — RT) Джона Керри и Обамы больше не будет», — написал он в Twitter.



….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2019

В последней части сообщения глава Белого дома имел в виду ядерную сделку с Ираном, заключенную в 2015 году во время президента Обамы и госсекретаря Керри.

По словам Трампа, «замечательный иранский народ страдает», а иранское руководство «не понимает слов «любезность» и «сочувствие».

«Увы, понимает оно силу и мощь, а у США самые мощные вооружённые силы в мире, только за последние два года в них было вложено $1,5 трлн», — отметил американский президент.

Таким образом Трамп ответил на заявление президента Ирана Хасана Роухани, который ранее выразился, что администрацию Белого дома «охватила умственная неполноценность». Это была реакция иранского лидера на американские санкции против ряда первых лиц республики.

Накануне замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США пересмотреть подход к переговорам с Ираном.

«США просто обязаны пересмотреть свою линию на максимальное давление в отношении Ирана — тогда, возможно, появятся какие-то шансы на продуктивное продолжение диалога», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По словам дипломата, новые ограничительные меры, введённые против Тегерана со стороны Вашингтона, «обнуляют, по сути дела, все постоянно повторяющиеся сигналы, что Вашингтон открыт и готов к диалогу». Как отметил Рябков, переговоры невозможно вести «под дулом пистолета — в прямом и в переносном смысле».

В свою очередь, департамент информации и печати МИД России распространил заявление, в котором отметил, что «в Москве с тревогой наблюдают за тем, как США уже больше года нагнетают напряжённость вокруг Ирана», наращивая на него давление и требуя «необоснованных уступок».

«Создаётся впечатление, что в Вашингтоне сжигают мосты — вопреки своим же заверениям в приверженности диалогу с Ираном, — подчёркивается в комментарии российского МИД. — Налицо новое проявление постоянного стремления США диктовать свою волю суверенным государствам. Вообразив себя вершителем судеб мира и проводя всё более агрессивную политику, Вашингтон спешит наказать тех, кто не собирается подчиняться американскому диктату».

Дипломаты подчеркнули, что Москва полностью солидарна «с дружественным народом Ирана и его правительством».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что введённые 24 июня Соединёнными Штатами санкции против верховного лидера исламской республики Али Хаменеи и министра иностранных дел Ирана «навсегда закрывают путь для дипломатии». Новые ограничительные меры США, по словам Дональда Трампа, могут «продлиться годы» и нацелены на то, чтобы лишить руководство Тегерана финансовых ресурсов. Также известно, что очередной пакет антииранских санкций может ударить по финансовым институтам третьих стран, если США заподозрят их в ведении транзакций с Тегераном.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани, комментируя введение новых санкций, назвал Белый дом «умственно отсталым», заявив, что ограничительные меры демонстрируют «отчаяние администрации США».

Президент Трамп одновременно с введением новых санкций выразил готовность «обсудить всё, что должен обсудить» с любым представителем иранской стороны, отметив, что не стремится к войне. Правда, в тот же день президент США несколько по-иному затронул тот же вопрос, заявив в интервью The Hill, что не нуждается в одобрении конгресса, если всё же решит нанести удар по Ирану.

В свою очередь, находящийся в Израиле советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон конкретизировал, каких именно переговоров хотят в Вашингтоне.

Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху

© Abir Sultan/Pool via REUTERS

«Президент оставил открытой дверь для реальных переговоров, чтобы полностью и доказуемо ликвидировать программу Ирана по разработке ядерного оружия, пресечь его стремление заполучить системы доставки баллистических ракет, его поддержку международного терроризма и другую его злонамеренную деятельность во всём мире, — цитирует Болтона Jerusalem Post. — Всё, что нужно сделать Ирану, — войти в эту открытую дверь».

«Не могут понять»

«Просто абсурд то, что США вводят санкции в отношении лидера страны и министра иностранных дел и на этом фоне продолжают выступать за дипломатическое урегулирование и переговоры», — оценил позицию Вашингтона старший научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Николай Бобкин.

По словам эксперта, сама тематика переговоров, которую предлагают США, неприемлема для иранской стороны. Тегеран не видит необходимости в новой ядерной сделке, в пользу которой выступает Трамп, так как иранцев вполне устраивает Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 году. МАГАТЭ, которое ведёт проверки ядерных объектов Ирана, никогда не обвиняло Тегеран в нарушении этого соглашения.

Кроме того, как отмечает эксперт, сбивают с толку противоречивые заявления самого Трампа.

«Когда люди садятся за стол переговоров, они должны понимать цели этих переговоров. Иранцы не могут понять замыслы Трампа, — подчёркивает Бобкин. — То он желает смены режима и призывает к революции в стране, то предлагать сесть за стол переговоров».

Как отмечает эксперт, «любое здравомыслящее правительство не будет ничего обсуждать с теми, кто стремится к его капитуляции».

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Ф. Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв отметил в разговоре с RT, что «трудно давать какие-то временные сроки», сколько ещё продлится давление США на Иран. Он согласен с мнением, что такой подход Вашингтона кажется весьма странным.

«Невозможно одновременно оказывать давление на страну и требовать от неё согласия на какие-то переговоры», — заявил Рогулёв.

На грани войны

Поводом для последнего витка обострения противостояния между Вашингтоном и Тегераном стало уничтожение иранцами американского беспилотника RQ-4 Global Hawk 20 июня. По заявлениям Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана, летательный аппарат нарушил воздушные границы на юге страны. США утверждают, что их дрон был незаконно сбит, когда находился над международными водами.

При этом в Корпусе стражей Исламской революции сообщили, что не стали атаковать нарушивший воздушное пространство страны американский самолёт P8 Poseidon, на борту которого находились 35 человек. В свою очередь, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил, что также не стал в полную силу отвечать Ирану и «отложил» авиаудар по ближневосточной стране, в ходе которого могли бы погибнуть 150 человек.

По утверждениям американских СМИ, с одобрения Трампа военные США провели кибератаку против стратегических объектов на территории Ирана. Однако неизвестно, был ли нанесён какой-либо урон. Тегеран заявил, что все вражеские атаки оказались безуспешными.

«США балансируют на грани военного столкновения с Ираном, — отмечает Николай Бобкин. — Хотелось бы верить, что американцы эту грань не переступят. Война с Ираном — это катастрофа для всего региона и даже для всей международной безопасности».

По мнению Юрия Рогулёва, США на самом деле крайне не хотели бы ввязываться в войну с Ираном, особенно на фоне неудачного опыта в Ираке и Афганистане, но усиление напряжённости способно привести к тому, что конфликт может вспыхнуть вопреки воле политиков. С начала мая США последовательно наращивают военную группировку в регионе.

ВМС США, Великобритании и Австралии в Персидском заливе

© U.S. Navy

«Военное столкновение между Ираном и США возможно лишь как случайность. Когда увеличивается количество войск и активизируются полёты разведывательных самолётов, это всё ведёт к возможной войне», — пояснил эксперт.

Однако рано или поздно либо Тегерану, либо Вашингтону придётся уступить, отметил Рогулёв.

«Долго такое напряжение продолжаться не может, тут кто-то должен отступать», — добавил эксперт.

Дипломатический фронт

По словам американского госсекретаря Майкла Помпео, одновременно с санкциями США приступили к созданию «глобальной коалиции» против Ирана. С этой целью глава американского дипломатического ведомства накануне побывал в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Как отмечает Associated Press, Помпео убеждал ближневосточных лидеров включиться в создаваемую США коалицию по обеспечению безопасности в Персидском заливе.

Майк Помпео в Саудовской Аравии

© Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS

В свою очередь, помощник министра обороны США Кэтрин Уилбаргер сообщила, что новый и. о. главы Пентагона Марк Эспер во время своего визита в Брюссель может поднять иранский вопрос на встречах с коллегами по НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант 24 июня заявил, что, хотя Лондон и стремится к деэскалации ситуации вокруг Ирана, он рассмотрит обращения со стороны США, если тем понадобится британская военная поддержка в действиях против исламской республики.

«Мы будем поддерживать США как нашего сильнейшего союзника, но, разумеется, каждый запрос на предоставление военной поддержки необходимо рассматривать индивидуально», — заявил Хант, претендующий также на пост нового премьер-министра Великобритании.

Однако другие союзники Соединённых Штатов в Европе настроены менее решительно. Никаких обещаний поддержки возможной военной акции США в регионе от них не поступало.

Наконец, ещё один дипломатический вояж предпринял Джон Болтон. 25 мая прошли его переговоры с главой российского Совета безопасности Николаем Патрушевым, а также израильским коллегой Меир Бен-Шабатом и премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху. Ранее в Израиле состоялись двухсторонние переговоры глав Совбезов России, США и Израиля.

Как отмечают израильские СМИ, израильтяне и американцы в ходе трёхсторонней встречи выступили с обвинениями в адрес Ирана. В свою очередь, российская сторона заявила о вкладе Тегерана в борьбу с терроризмом в Сирии. Ранее Николай Патрушев заявлял, что Россия будет «доводить» позиции Ирана до российской и израильской сторон.

«Иран был и остаётся нашим союзником и партнёром, с которым мы последовательно развиваем отношения как в двустороннем плане, так и в многостороннем формате. В этой связи любые попытки представить Тегеран в качеств главной угрозы региональной безопасности и тем более поставить его в один ряд с ИГИЛ* или другими террористическими группировками для нас неприемлемы», — отметил на пресс-подходе 25 июля Николай Патрушев. Он подчеркнул, что Москва призывает «партнёров» «к сдержанности и взаимным встречным шагам».

Нерабочий подход

По словам Николая Бобкина, США «продолжают политику максимального давления на Иран и каких-то признаков, что они от неё откажутся в ближайшее время, незаметно». Как отмечает эксперт, именно Соединённые Штаты довели отношения с Тегераном до критического уровня и только от США зависит, будет ли разрядка.

«Ответственность за разрешение конфликта ложится на плечи Вашингтона», — подчёркивает эксперт.

Хотя в американской прессе сохранение напряжённости в отношениях с Ираном связывают с влиянием неконсервативного лобби, в частности враждебно настроенного к Тегерану Джона Болтона, сам Трамп в эфире NBC в прошлую пятницу отметил, что ориентируется как на мнение сторонников силы, так и на более мягкий подход к внешней политике.

«У меня есть два типа людей: голуби и ястребы, — заявил Трамп. — Мне нужно слышать доводы тех и других».

По мнению Юрия Рогулёва, эскалация отношений с Ираном — «типичный подход администрации Трампа». Трамп уже продемонстрировал его в отношениях с КНДР и Китаем, отмечает политолог. Сначала США нагнетали напряжённость вокруг КНДР и угрожали военной силой, а затем пошли на разрядку, пытаясь продвинуть денуклеаризацию Северной Кореи. В отношении Пекина американцы развязали торговую войну, призывая подписать новое, более выгодное для себя торговое соглашение. Однако пока Вашингтон не добился ничего существенного ни на одном из этих направлений.

«Иногда такой подход срабатывает, но по большей части нет, — подчёркивает Рогулёв. — Мы видим, что с Северной Кореей это не сработало, также не срабатывает это с Китаем. И с Ираном это тоже вряд ли сработает».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.