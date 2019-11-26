Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО

26 ноября 2019     3
Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО

Бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера доставили из СИЗО «Лефортово» в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что осужденного госпитализировали для обследования. «Состояние здоровья бывшего главы Республики Коми не вызывает серьезных опасений», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшее дни Гайзер вернется в следственный изолятор.

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20:24 — 19 сентября 2015

Слава Сыктывкарский

Задержан глава Коми Гайзер и еще 18 предполагаемых лидеров преступного сообщества

В июне Вячеслав Гайзер был признан виновным в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, Гайзер с 2006 года лидер организованной преступной группировки (ОПГ), в состав которой входили высокопоставленные чиновники региональной администрации. Предположительно, все они совершали преступления с целью завладения государственным имуществом. СКР оценил причиненный группировкой ущерб в сумму более трех миллиардов рублей. Всего по уголовному делу в отношении бывшего главы Коми проходят 16 обвиняемых.

Осенью 2015 года Гайзер был задержан по подозрению в коррупции. В его личном кабинете обнаружили сейф с деньгами, коллекцию часов стоимостью один миллион долларов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов.

Источник: Лента.Ру

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