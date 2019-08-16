Бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс»

22:28
Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю может пополнить тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс».
Как сообщает ESPN, 42-летний специалист может стать главным ассистентом наставника «Клипперс» Дока Риверса.
Лю в прошлом уже работал на аналогичной должности в «Клипперс», а также в «Бостон Селтикс» и «Кливленде», став главным тренером которого он выиграл чемпионат НБА сезона-2015/16. В 2018 году он был уволен из «Кавальерс» за низкие результаты команды.
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Источник: Россия Сегодня