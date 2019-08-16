Бывший тренер «Кливленда» Лю может присоединиться к «Клипперс»

22:28

Бывший главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю может пополнить тренерский штаб «Лос-Анджелес Клипперс».

Как сообщает ESPN, 42-летний специалист может стать главным ассистентом наставника «Клипперс» Дока Риверса.

Лю в прошлом уже работал на аналогичной должности в «Клипперс», а также в «Бостон Селтикс» и «Кливленде», став главным тренером которого он выиграл чемпионат НБА сезона-2015/16. В 2018 году он был уволен из «Кавальерс» за низкие результаты команды.

Ранее сообщалось, что Михаил Прохоров продал клуб «Бруклин Нетс».

Источник: Россия Сегодня