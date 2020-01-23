Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

18:08
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.© JOHANNA LUNDBERG via www.imago-i/www.imago-images.de globallookpress.com
Норвежец преодолел дистанцию за 47:54,3. Второе место у француза Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Фабьен Клод.
Среди российских биатлонистов лучший результат у Александра Логинова, занявшего 16-е место.
Ранее Бё высказался о лидерстве Фуркада в зачёте КМ по биатлону.
Источник: Россия Сегодня