Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

23 января 2020     18
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке

18:08

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

© JOHANNA LUNDBERG via www.imago-i/www.imago-images.de globallookpress.com

Норвежец преодолел дистанцию за 47:54,3. Второе место у француза Мартен Фуркад. Третьим стал его соотечественник Фабьен Клод.

Среди российских биатлонистов лучший результат у Александра Логинова, занявшего 16-е место.

Ранее Бё высказался о лидерстве Фуркада в зачёте КМ по биатлону.

Источник: Россия Сегодня

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