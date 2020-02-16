Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.© Joel Marklund/Keystone Press Agency globallookpress.com
«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нем после гонки», — приводит слова Бё ТАСС.
Он отметил, что для него является очевидным фактом, что в России поддерживают своих спортсменов.
«Поэтому болельщики используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — добавил норвежец.
На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов, а том числе и самого Бё, в свете допингового прошлого Логинова.
Ранее Бё отреагировал на приглашение Логинова, адресованное всем спортсменам, желающим узнать о его допинговом прошлом.
Источник: Россия Сегодня