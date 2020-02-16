Бё с пониманием относится к критике со стороны российских болельщиков

20:59

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал, что с пониманием относится к критике в свой адрес со стороны российских болельщиков.

© Joel Marklund/Keystone Press Agency globallookpress.com

«Считаю, это следствие эмоций болельщиков, которые следят за спортом. Ведь они были очень рады победе Александра, но при этом увидели комментарии спортсменов, которые плохо говорят о нем после гонки», — приводит слова Бё ТАСС.

Он отметил, что для него является очевидным фактом, что в России поддерживают своих спортсменов.

«Поэтому болельщики используют нас, других спортсменов, в качестве мусорной корзины, в которую можно выбросить накопившийся шлак», — добавил норвежец.

На мировом первенстве по биатлону Логинов уже завоевал золотую медаль в спринте и бронзу в гонке преследования. Такие результаты были встречены неоднозначной реакцией зарубежных спортсменов, а том числе и самого Бё, в свете допингового прошлого Логинова.

Ранее Бё отреагировал на приглашение Логинова, адресованное всем спортсменам, желающим узнать о его допинговом прошлом.

Источник: Россия Сегодня