Лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховной раде нужно принять закон об отношениях между Украиной и Россией во всех сферах.
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Об этом он заявил «Укринформу».
По его словам, данный закон очертил бы «что можно, а что нет».
В качестве примера он привёл ситуацию с гастролями, когда одни украинские артисты категорически отказываются ездить на российскую территорию, а другие активно гастролируют в России.
«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло чёткий закон, условно говоря, о сосуществовании», — указал он.
Ранее Вакарчук предложил, чтобы переговорщиков с Россией от Украины, не уполномоченных на это официальным Киевом, лишали свободы на срок до 15 лет.
В мае экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому налаживать диалог с Россией.
Источник: Россия Сегодня