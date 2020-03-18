Валенса выступил за урегулирование исторических разногласий с Россией

13:10
Россия и Польша должны урегулировать исторические разногласия. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил бывший польский президент Лех Валенса.
«Во-первых, урегулируем прошлое. Создаём группы для урегулирования прошлых вопросов. А прошлое — это и освобождение Польши, за что мы должны благодарить. Но одновременно после произошло навязывание нам коммунизма, которого мы не хотели», — сказал он.
По его мнению, наличие неурегулированных исторических вопросов мешает диалогу по другим темам.
«Пока мы не рассчитаемся с этим всем, то всегда будет непонимание, так как одно смешалось с другим. Отсюда и нет уважения за то, за что надо уважать. Пока мы этого не сделаем, то будем рвать друг друга так, как сейчас рвём», — добавил экс-президент.
Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава хотела бы улучшения отношений с Москвой.
Источник: Россия Сегодня
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